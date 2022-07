Il lieto fine di Maurizio: si sposa in fin di vita in ospedale. Poi un trapianto lo salva

Matrimonio (con lieto fine) in ospedale a Torino. Un paziente in fin di vita dopo un infarto, ricoverato in Cardiochirurgia, ha scelto di sposarsi nel reparto. Poi, la bellissima sorpresa.

Le condizioni di Maurizio, 47 anni, erano apparse disperate dopo l'attacco cardiaco. E così l'uomo, sapendo di rischiare di morire a breve, ha deciso di sposarsi con la sua compagna, Silvia, direttamente nel reparto di terapia intensiva di Cardiochirurgia dell'ospedale Molinette. Poi, proprio durante la cerimonia, intubato e con un bouquet per lei composto di tappini di provette del sangue, per il 47enne è arrivata la bella notizia. Un cuore era disponibile per il trapianto, che è stato eseguito la notte stessa e ha consentito a Maurizio di poter vivere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 12:47

