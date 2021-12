Torino, domani in Duomo l'ultimo saluto a Filippo morto a 20 anni nel crollo della gru. Lutto cittadino

Si svolgeranno domani mattina alle 11 in Duomo a Torino i funerali dell'operaio ventenne Filippo Falotico, deceduto sabato scorso a causa del crollo della gru in via Genova insieme a due colleghi di 54 e 52 anni. La Città di Torino, come già annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Stefano Lo Russo ha proclamato il lutto cittadino «in memoria delle tre vittime e in segno di commossa partecipazione della comunità torinese».

Torino, i tre operai morti nel crollo della gru. «Proprio il giorno prima quel selfie insieme»

Sono previste le bandiere a mezz'asta negli uffici comunali e il servizio di accompagnamento della polizia municipale delle salme. Le altre due vittime, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, così come disposto dalle famiglie, saranno trasferiti nei Comuni in cui risiedevano, in Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 14:22

