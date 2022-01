Torino, No Tav lanciano fuochi d'artificio contro il cantiere di Chiomonte e incendiano un bosco

Un gruppo di attivisti No Tav appartenenti all'ala più oltranzista del movimento ha sparato la scorsa notte fuochi d'artificio contro il cantiere Tav di Chiomonte, in Valsusa.

I fuochi hanno incendiato l'area boschiva circostante e per evitare che le fiamme si propagassero nei boschi le forze dell'ordine poste a presidio dell'area sono dovute intervenire utilizzando un idrante per spegnere l'incendio.

Dieci attivisti No Tav sono stati identificati dalla Digos tra quelli che hanno preso parte alla dimostrazione delle scorse ore contro il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Per tutti, secondo le prime notizie, si profila una denuncia per procurato incendio boschivo. Nel corso della manifestazione sono stati lanciati fuochi artificiali verso l'area presidiata dalle forze dell'ordine e la vegetazione è andata in fiamme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 09:31

