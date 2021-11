Torino, 14enne in bici investito da un'auto in corso Francia: è grave in ospedale

Un ragazzo di 14 anni in bici è stato investito da un'auto oggi pomeriggio in corso Francia, all’altezza di piazza Rivoli, a Torino. Il 14enne ciclista è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Verde in gravi condizioni all’ospedale Cto. Secondo una prima ricostruzione sembra che il ragazzo attraversasse il viale sulla pista ciclabile che affianca le strisce pedonali all'altezza di via Piedicavallo. Il 14enne, che non aveva documenti in tasca, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica del drammatico incidente sono in corso le indagini della squadra infortunistica della polizia municipale di Torino. Secondo i testimoni il quattordicenne, che arrivava da via Piedicavallo, sulla ciclabile, all'altezza di piazza Rivoli è stato travolto dall'auto che lo ha trascinato per alcuni metri.

