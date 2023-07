Papà abusa della figlia 13enne incinta in ospedale, incastrato da una telecamera nascosta. Test del dna sul feto

di Redazione web

Avrebbe abusato di sua figlia di appena 13 anni all'ospedale Sant'Anna di Torino, ma è stato arrestato in flagranza di reato, il padre, un filippino di 35 anni. Una storia orribile, svelata dai filmati delle telecamere che gli inquirenti hanno nascosto in una stanza della struttura, scrive La Stampa.

Alice Neri, il telefono ritrovato nell'auto carbonizzata dopo 8 mesi. Ipotesi coltellata al cuore prima di essere bruciata

I fatti

La 13enne si è presentata in ospedale a inizio luglio, in avanzato stato di gravidanza, ma ai medici è da subito apparsa impaurita, ed alla richiesta su chi fosse il padre del bambino, ha risposto in modo evasivo. Prima dice di averlo conosciuto sui social, poi in una chat, insomma nessuna chiarezza, finché non è la madre della ragazzina incinte e dire la verità.

Papà annega in mare, la figlia di 14 anni tenta il suicidio nello stesso punto: il bagnino Francesco si tuffa e la salva

Orrenda verità

Ecco allora che dall'ospedale dove si trova la ragazza viene mandata una segnalazione al Palazzo di Giustizia e partono le indagini, che portano a piazzare delle telecamere nella stanza dov'è ricoverata la giovane per registrare le visite, ed all'arresto del padre orco, proprio mentre stava abusando di sua figlia.

Prova del Dna

Ora gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari per verificare se la ragazzina si sia confidata con qualcuno e se l'uomo abbia abusato di lei o altre giovani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA