Omicron, secondo caso in Piemonte: è un 80enne non vaccinato di rientro dal Sudafrica

È stato individuato oggi in Piemonte il secondo caso di variante Omicron. Si tratta di un ottantenne, residente nella provincia di Torino, di rientro dal Sudafrica: è stato sottoposto a un tampone all'aeroporto di Caselle. L'uomo, non vaccinato, è del tutto asintomatico ed attualmente si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione. Il primo caso di variante Omicron sul territorio piemontese era stato individuato martedì, si tratta di un uomo cinquantenne, della provincia di Torino completamente asintomatico e di rientro dal Sudafrica, vaccinato con ciclo completo che stato sottoposto a un tampone nell'ambito della quarantena prevista per chi arriva dai Paesi considerati più a rischio.

Il Piemonte si conferma in zona bianca. In base al pre-report settimanale Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità, nella settimana 29 novembre-5 dicembre il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.36 a 1.30, mentre la percentuale di positività dei tamponi passa dal 2% al 3%. L'incidenza è di 179,51 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto sale, ma resta sempre sotto soglia di allerta (7% per le terapie intensive e 7,9% per i posti letto ordinari). La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, sottolinea la Regione, concorrono a mantenere il Piemonte in zona bianca.

