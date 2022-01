Manifestazione no Green pass a Torino: «Nasce il comitato di liberazione nazionale»

Si è conlusa con un tentativo di corteo alla volta del Municipio, la protesta di circa 400 arrivati oggi in piazza Castello a Torino, molti senza mascherina, per dire no all'obbligo vaccinale e al Green Pass. La manifestazione è stata organizzata dal movimento DuPre - di cui fanno parte, tra gli altri, il filosofo Massimo Cacciari, l'ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero e il giurista e docente universitario Ugo Mattei - che, sul palco, ha ribadito la volontà di fare «disobbedienza civile contro questo regime». Mattei ha paragonato l'attuale gestione dell'emergenza Covid al periodo fascista giustificando la rifondazione del «comitato di liberazione nazionale, che nasce oggi a Torino». «Probabilmente non rivedrò mai più i miei studenti perché non ho intenzione di giurare al draghismo. Quindi - ha aggiunto il docente - sarò sospeso dall'insegnamento. Farò quello che fecero i dodici professori che nel 1931 rifiutarono il giuramento imposto dal regime. Sono maestri che non piegarono la schiena. A loro dedico la rinascita del comitato di Liberazione Nazionale»

Leggi anche > Milano, flop per la manifestazione "No green pass” a Piazza del Duomo

Al termine della protesta alcune decine di persone hanno tentato di dare il via a un corteo: i dimostranti volevano raggiungere il Municipio e hanno pensato di imboccare sia via Garibaldi che via Palazzo di Città. In entrambi i casi sono stati bloccati da un dispositivo di agenti di polizia in assetto antisommossa. Sono un'ottantina gli attivisti No Green Pass identificati della Digos di Torino che saranno sanzionati per avere violato la normativa anti Covid, avendo partecipato sprovvisti di mascherina alla manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Castello. Tra gli identificati alcuni leader del movimento che si oppone alla certificazione verde. La Digos sta visionando materiale video e fotografico per identificare altri trasgressori. Vaglierà gli interventi e le dichiarazioni particolarmente accese, fatte da alcuni No Green Pass, durante la manifestazione, ai fini di un'eventuale segnalazione alle autorità giudiziarie.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA