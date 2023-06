Bimba giù dal balcone a Torino, ergastolo al compagno della madre. «Ora Fatima può riposare in pace»

Fu omicidio volontario la morte della piccola Fatima, 3 anni, precipitata da un balcone di una palazzina del centro storico di Torino il 13 gennaio 2022. E quanto ha stabilito la corte di assise, che ha condannato all'ergastolo l'imputato, il 35 enne Mohssine Azhar. Fatima era la figlia di una donna (abitante nello stesso condominio) con la quale Azhar aveva una relazione. L'imputato ha sempre sostenuto che la bimba gli sfuggì di mano mentre giocava con lei sul balcone, mentre la pm Valentina Sellaroli ha insistito sulla volontarietà del gesto.

La madre: «Ora Fatima può riposare in pace»

L'uomo, che quello stesso giorno era stato condannato dal tribunale a 8 mesi per una vicenda di droga, era arrabbiato, alterato da alcol e hashish e probabilmente voleva punire la compagna per i suoi rimproveri. «Ce l'ho fatta, ora Fatima può riposare in pace», ha detto la madre a chi le era vicino in aula subito dopo la sentenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 22:02

