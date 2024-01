Usuraio prestava soldi con tassi d'interesse fino all'800%, un arresto a Ostia

di Redazione web

Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dei Finanzieri ha portato all'arresto di un uomo accusato di usura e di esercizio abusivo di attività finanziaria con tassi d'interesse che arrivavano fino all'incredibile cifra dell'800%.

L'indagine è partita da un'altra attività investigativa che nel 2021 aveva portato all'arresto e alla successiva condanna di un imprenditore del litorale romano per usura. Dagli approfondimenti dei poliziotti del X Distretto di Lido di Ostia e delle fiamme gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Ostia era emerso che alcune vittime avevano ricevuto prestiti anche da un altro uomo, di origini napoletane e residente all'Axa. Dagli accertamenti sui conti correnti dell'uomo, fratello di un appartenente al clan camorristico 'Giuliano', e del suo nucleo familiare sono emersi versamenti e bonifici in entrata anomali e operazioni di pegno su orologi di lusso, per lo più Rolex. Gli inquirenti stimano che il tasso d'interesse praticato sfiorava l'800% della somma. Scattato il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 176mila euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA