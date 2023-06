Ultima Generazione, la pena e la multa (salata) agli ambientalisti: ecco quanto devono pagare dopo ​il blitz ai Musei Vaticani

Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza. In Vaticano si è svolta la terza udienza del processo nei confronti di Guido ed Ester, i due cittadini aderenti a Ultima Generazione che la scorsa estate si sono incollati al basamento della statua di Laocoonte presso i Musei Vaticani, e di Laura, che era di supporto per documentare con un video. Adesso, gli attivisti, dopo il loro gesto, dovranno pagare una multa salata.

Nell’agosto del 2022 i due eco-attivisti, Guido Viero e Maria Rosa Ester Goffi, si sono fisicamente incollati alla statua di Laocoonte nei Musei Vaticani.

Con quel gesto gli ambientalisti hanno chiesto di fermare la riapertura delle centrali a carbone e di cancellare il progetto di nuove trivellazioni. Nella speranza che l’appello non rimanesse inascoltato. Per questa azione comunque il tribunale ha condannato Guido ed Ester a 9 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per danneggiamento «di monumento pubblico di inestimabile valore storico-artistico».

