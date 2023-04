Via Teulada, lavori per risanare il parco: uno stop alla palazzina del tribunale

di Emiliano Pretto

Il pratone di via Teulada, tra la collina di Monte Mario e piazzale Clodio, si avvia verso una riqualificazione da 40mila euro. L’area si rifarà il look: il pratino incolto sarà finalmente curato e arriveranno panchine e nuovi arredi di qualità. Ma quello che sperano i residenti della zona è che questo intervento tagli definitivamente le gambe all’allargamento, proprio sul pratone, della Città Giudiziaria.



L’intervento di riqualificazione sarà reso possibile grazie alla vittoria del I Municipio di un bando destinato ad associazioni private e Municipi pubblicato da LazioCrea, società della Regione. «Sul cosiddetto pratone di via Teulada- ha spiegato la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi- Abbiamo vinto il bando insieme al consorzio ‘Il Melograno’ e ora, dopo le tante parole che abbiamo ascoltato in passato, avvieremo per davvero questa riqualificazione, che era attesa da molto tempo dai residenti». Il progetto del Municipio, nello specifico, prevede la rigenerazione del pratone con la sistemazione dell’area verde, la posa di nuove panchine e la realizzazione di un impianto per l’illuminazione e di un’area pic nic. Il nuovo parchetto sarà ripulito, in particolare la zona vicina al casale Strozzi, ed è previsto lo sfalcio periodico.

E il nuovo tribunale? Sull’area aleggia da tempo il progetto di ampliamento della città giudiziaria di piazzale Clodio che prevede un nuovo edificio da 24.400 metri quadrati, dal costo di 60 milioni. Questo avrebbe permesso, tra le altre cose, il restyling delle strutture esistenti (per altri 60 milioni di spesa). Un intervento pensato nel 2019 e inserito in un protocollo d’intesa tra ministero della Giustizia, Regione Lazio e Comune di Roma, che ora potrebbe non vedere mai più la luce.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA