Trattati di Roma, a palazzo Valentini mostra fotografica sull'Europa unita e i suoi protagonisti

Inaugurata oggi a Roma la mostra fotografica «L'Europa Unita e i suoi protagonisti - La firma dei Trattati di Roma nel 1957: 65 anni di pace» alla presenza della Commissaria europea per l'innovazione, la ricerca e l'istruzione Mariya Gabriel e 27 ambasciatori dei paesi dell’Unione Europea, con il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti. Sono stati accolti accolti dal vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna che insieme alla Commissaria europea ha tagliato il nastro e dato il via alla mostra fotografica realizzata con le foto di Carlo Riccardi.

La mostra fotografica ripercorre i momenti cruciali del processo di integrazione europea, volgendo l’attenzione ai personaggi storici che ne furono fautori e che contribuirono, grazie al loro impegno, al mantenimento della pace in Europa per intere generazioni. Nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma (25/03/1957), la mostra è stata organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale e l’Archivio Riccardi. Curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado l'esposizione è visibile presso Palazzo Valentini, in via Quattro Novembre 119A (vicino Piazza Venezia) a Roma e rimarrà aperta al pubblico fino al 22 aprile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.

