Suor Flora non ce l'ha fatta: morta dopo due giorni di agonia, era stata travolta sulle strisce a Roma

di Redazione web

Travolta da un'auto sulle strisce al centro di Roma e morta dopo due giorni di agonia. Ancora un pedone ucciso sulle strade della capitale. Suor Flora Di Guglielmo, investita sabato pomeriggio a largo Brancaccio, è deceduta nella serata di ieri a causa delle ferite riportate. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi e la religiosa 75enne non ce l'ha fatta. Alla guida della macchina un 35enne che si è fermato a prestare soccorso quando si è accorto di quello che era accaduto. L'uomo, sottoposto ai test alcolemici, è risultato negativo. I rilievi sono stati eseguiti dal Gruppo I Trevi della polizia locale che sta svolgendo indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Chi era la vittima

Suor Flora era Roma per alcune commissioni e quando è stata investita si stava dirigendo in stazione a prendere il treno per rientrare nella comunità religiosa in provincia di Latina dove si era trasferita da qualche anno, dopo una vita dedicata all'insegnamento. C'è sgomento tra le suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue dove suor Flora viveva. «Siamo sconvolte per quello che è accaduto - dicono dalla comunità religiosa in provincia di Latina - viveva qui da cinque anni e si occupava della segreteria. Era allegra, serena che trasmetteva gioia a tutti quelli che le stavano attorno».

I messaggi

Tanti i messaggi lasciati sui social dai suoi ex alunni. Ad esprimere cordoglio anche il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini. «Aveva il cuore spalancato per tutti - ricorda in un post - Siamo profondamente addolorati. È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una 'madre attentà, presente e sensibile, sempre dedita all'ascolto, e anche per i genitori e le famiglie degli studenti».

Il tema sicurezza

Il nuovo tragico investimento riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle strade della capitale, maglia nera per gli investimenti mortali, secondo i recenti dati dell'Osservatorio Pedoni dell'Asaps. «La mancanza di sicurezza dei pedoni è un tema fondamentale oggetto anche di una mozione in cui chiedevo l'attivazione di ogni azione e iniziativa utili alla cultura della sicurezza stradale» sottolinea il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani che plaude alla nuova campagna di comunicazione di Roma Capitale che prende il via oggi su 220 maxischermi Led, su 200 paline alle fermate degli autobus e su più di 200 pensiline bus digitali. «Mettiamo un freno agli incidenti sulle strisce pedonali» è lo slogan scelto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA