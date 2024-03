Appuntamenti a Roma: Senese e De Piscopo, l’oro di Napoli. E a teatro c’è Jesus Christ Superstar

di Donatella Aragozzini

Musica d'autore e grandi spettacoli, nel quarto fine settimana di marzo. A cominciare da “Jesus Christ Superstar”, nell'allestimento firmato da Massimo Romeo Piparo per festeggiare i 50 anni dell'opera rock più amata di tutti i tempi, in scena al Sistina fino al 7 aprile con orchestra dal vivo e un cast di oltre trenta artisti, in cui spiccano i nomi del cantautore Lorenzo Licitra nei panni di Gesù, della popstar internazionale Anggun in quelli di Maria Maddalena e del rapper Frankie hi-nrg mc in quelli di un insolito Erode in chiave hip-hop. Una delle più grandi maschere del cinema moderno rivive nel biografico “Il piccolo principe... in arte Totò”, che racconta le difficoltà incontrate dal celebre attore partenopeo prima di arrivare al successo ed essere universalmente riconosciuto come il “principe della risata” (Teatro Cometa Off, fino a domani), mentre Ascanio Celestini riporta sul palco uno dei suoi personaggi più noti in “Storie e controstorie. Toni mafioso” (Auditorium Parco della Musica, domenica).

Non mancano i grandi classici, come la tragedia greca “Medea” di Euripide e Seneca (Teatro Marconi, fino a domenica), gli appassionanti gialli, come “A cena con delitto - escape room teatrale”, spettacolo interattivo che coinvolge il pubblico in sala (Teatro Ciak, fino al 30 marzo), e le commedie brillanti, come l'esilarante “Mi è scappato il morto”, ambientata in un appartamento utilizzato per incontri galanti (Teatro de’ Servi, fino al 31 marzo). Degni di nota anche “Finché mela non ci separi”, ispirato a “Il diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain, che narra la cacciata dall'Eden ponendo l'attenzione sull'amore (Teatro Tor Bella Monaca, fino a domani), “E alla fine esplosero le supernove”, storia di un giovane padre single senza entusiasmo e di sua figlia, una bambina prodigio che soffre di mutismo selettivo (Teatro Lo Spazio, fino a domenica), e “Petrov”, viaggio a ritroso nel tempo di due figli di naufraghi degli anni di piombo, cresciuti senza conoscere la verità sui loro genitori (Teatro Tordinona, fino a domenica).

Musica d'autore lunedì all'Auditorium Parco della Musica, con gli attesi concerti di Tullio De Piscopo e di Mario Venuti, ma anche il weekend offre proposte interessanti: sarà particolarmente apprezzato dai bambini di oggi e di ieri il live di Cristina D'Avena (Centro Commerciale Roma Est, domenica), i cultori del jazz saranno felici di ascoltare lo storico sassofonista James Senese (Hacienda, domani), mentre per gli amanti della musica classica c'è il concerto della Domenica delle Palme della Camera Musicale Romana, con brani di Haydn e Rimsky-Korsakov suonati da un quartetto di giovani musicisti dell'Est Europa (Bioparco, domenica).

