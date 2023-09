Roma, scuola dimezzata al via: alle Elementari niente tempo pieno

di Lorena Loiacono

La campanella suona ma solo a metà, per ora infatti salta il tempo pieno. L’anno scolastico per le scuole di Roma sta iniziando ma le ore in classe saranno ridotte, quasi del 50% rispetto all’orario standard. Il motivo? Non ci sono ancora gli insegnanti necessari. Nel Lazio ne mancano 9mila, circa 6mila solo a Roma: bisogna aspettare che tutti i docenti siano al loro posto e per ora non è ancora così. «Le nomine sono arrivate solo venerdì scorso con il primo bollettino dalle graduatorie provinciali dei supplenti - spiega Cristina Costarelli, preside del liceo Newton e presidente dell’Associazione dei presidi del Lazio - nelle prossime ore quindi prenderanno servizio e dovremo vedere quante saranno le rinunce o gli eventuali errori. Per ora si parte a orari ridotti almeno in una scuola su tre. Soprattutto alle scuole primarie».

Alle elementari infatti, dove servono le compresente e il tempo pieno, la mancanza di maestre si fa sentire ancora di più e la percentuale degli orari ridotti raggiunge anche una scuola su due. «Si riduce il tempo pieno - continua Costarelli, finché gli organici non saranno al completo. Per esperienza sappiamo bene che dopo il primo bollettino gps ne arrivano tanti altri». E comunque, anche se oggi tutti i supplenti convocati dovessero accettare il posto nella sede assegnata, arriverebbero troppo a ridosso del primo giorno e gli orari sono stati già definiti.

Molte scuole iniziano le lezioni tra domani e mercoledì, in anticipo sul 15 settembre previsto dal calendario regionale. E così all’istituto Bagnera di viale Marconi i bambini del tempo pieno escono alle 14,30, all’istituto Fratelli Bandiera di piazza Bologna si esce per i primi giorni alle 14,10 e all’istituto Mario Lodi, che nel plesso Rio de Janeiro ospita la primaria, la campanella di uscita suona alle 14,25. Lo stesso vale per i bambini delle elementari dell’Istituto Gramsci che tornano a casa subito dopo la mensa, alle 14,20: vale per tutti dal plesso Arvalia al Collodi, dal Perlasca al Gigi Proietti.

Non solo alunni della primaria, partono a tempo ridotto anche le scuole superiori: al liceo scientifico Nomentano, ad esempio, il primo giorno si fa lezione per la prima settimana dalle 8,10 alle 12,10.

