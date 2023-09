Femminicidio a Roma, infermiera uccisa a coltellate: Rossella Nappini aveva 52 anni. L'ex compagno è irreperibile

di Redazione web

Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una donna è stata trovata morta nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, zona nord della Capitale. Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata accoltellata più volte all'addome. Sull'omicidio indaga la polizia: la vittima, dalle prime informazioni, è un'infermiera di 52 anni, Rossella Nappini, e l'ex fidanzato sarebbe in fuga.

Rossella Nappini, chi è l'infermiera uccisa a Roma: separata e con due figli, viveva con la madre

Tabaccaia uccisa, bimbo di sette anni telefona ai carabinieri dopo l'arresto dell'omicida

In corso il sopralluogo della pm Alberti

È in corso il sopralluogo della pm di Roma Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della Procura che si occupano delle violenze di genere, sul luogo dove è stata trovata uccisa a coltellate un'infermiera di 52 anni. Il cadavere è stato rinvenuto questo pomeriggio alle 17.



Gli investigatori seguono la pista di un movente nell'ambito di una relazione avuta dalla vittima con un uomo o di attenzioni non corrisposte ad una persona che lei conosceva. La donna, italiana, viveva assieme alla madre anziana nell'appartamento del palazzo dove è stata trovata morta.

L'ex compagno irreperibile

Una delle piste seguite dagli investigatori è quella dell'ex compagno di Rossella Nappini, che risulta al momento irreperibile, scrive l'agenzia Nova. La vittima era separata, aveva due bambini e viveva con la madre, hanno raccontato i residenti del quartiere. Un gruppo di persone, infatti, si è radunato attorno al civico 61. Un nastro rosso delimita l'ingresso della palazzina residenziale. Sul posto la polizia e il personale sanitario.



Chi abita nello stabile è stato invitato a rimanere fuori dalle proprie abitazioni. Fuori dal cancello di ingresso gli animi sono scossi. «Io vivo nel palazzo, penso che vivesse qua con la madre - spiega una residente -. Da quello che so ha due bambini ed è separata. Mio marito ha sentito urlare 'aiutò intorno alle 17 ma quando si è sporto dal balcone non ha visto nulla. Quando è uscito per andare a lavorare è passato davanti all'ascensore e ha visto un corpo disteso ma già era coperto con un telo», aggiunge.

La vittima, Rossella Nappini (foto: Il Messaggero)

Il corpo trovato da due studenti

Il corpo della vittima è stato trovato da due studenti nell'androne: era in un lago di sangue. «Da quel che mi hanno riferito la vittima, da qualche mese, viveva qui con la mamma, che ha circa 80 anni, perché stava male», ha detto Paolo Tedesco, amministratore del palazzo, chiamato da un condomino. «L'infermiera l'ho incontrata solo due volte, mi è sembrata subito una persona perbene, ma non lo conoscevo, non posso dire di più. Pare che il corpo sia stato trovato da due ragazzi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA