Rossella Nappini, l'ex compagno accusato di averla uccisa: «Mi aveva chiesto di sposarla». Trovati 3 coltelli in un cassonetto

Tre coltelli a serramanico, della stessa marca, sono stati trovati all'interno di una «campana» per la raccolta del vetro, in via Taverna, vicino via Giuseppe Allievo dove, il 4 settembre 2023, venne trovata morta, uccisa da 56 coltellate Rossella Nappini. Lo hanno riferito gli operanti della polizia, nel corso del processo in corte d'assise a Roma mercoledì 29 maggio, che vede imputato per omicidio Adil Harrati.

Gli investigatori sono arrivati alla «campana» e, quindi, ai coltelli, seguendo i movimenti dell'imputato nelle immagini registrate dalle telecamere della zona. Non è al momento emerso però se una delle tre lame sia l'arma del delitto. Gli investigatori, inoltre, hanno riferito che raggiunto l'imputato nella sua abitazione alcune ore dopo l'omicidio ha ammesso «di essere coinvolto nel fatto e che aveva buttato gli abiti sporchi di sangue in un cassonetto». Il cassonetto indicato, però, era stato già svuotato. «Abbiamo inoltre notato una ferita sulla mano sinistra di Harrati: era fresca di alcune ore».

La versione di Adil Harrati

«Ho lavorato a casa sua. Due settimane. Mi ha detto "facciamo matrimonio e i documenti"». Queste le parole di Adil Harrati, 45enne di origine marocchina, imputato nel processo per il femminicidio dell’infermiera uccisa il 4 settembre scorso nell’androne di uno stabile in zona Trionfale a Roma.

Le parole della sorella di Rossella Nappini

Nel corso dell'udienza è stata sentita anche la sorella dell’infermiera. «Ho sentito mia sorella quel pomeriggio un’ora prima che venisse uccisa – ha ricordato –. Mi disse che quell’uomo l’aveva chiamata per vedersi e che lei aveva detto di no. Non era preoccupata ma quando pochi giorni aveva scoperto i suoi precedenti l’aveva lasciato e lui insisteva per vederla, si era incaponito».

Sul rapporto tra la sorella e l'imputato ha poi aggiunto: «Rossella aveva cominciato la relazione un mese e mezzo prima ma diceva di volerlo sposare per fargli avere il permesso di soggiorno: “Mi fa ridere e mi fa stare bene” diceva, aveva già scelto l’abito per le nozze ma nella bara le ho messo quello del mio matrimonio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 13:55

