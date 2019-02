«Romanista Anna Frank» e una svastica: spuntano scritte choc nel centro di Roma

«La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della Polizia Locale di Roma Capitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta», ha commentato su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

A due giorni dale dopo il caso degli adesivi di qualche mese fa, una scritta choc scuote la Capitale: su un muro a Circo Massimo, in centro a Roma, è comparso un grosso, con accanto una svastica, siglata. Sul posto per rimuovere la scritta si sono recati agenti del PICS della polizia locale di Roma e personale di Ama che l'hanno rimossa.