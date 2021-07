Roma, Vittorio Sgarbi con Mita Medici per l'inaugurazione della mostra collettiva "La bellezza è sempre contemporanea”

L’arte vince la pandemia e riapre le sue porte al mondo. Nel cuore di Roma, da oggi fino al 9 luglio, la galleria “La Pigna” sita nell'omonima via del Centro storico, ospiterà nello storico “Palazzo Maffei Marescotti” l’inaugurazione della prima edizione della mostra collettiva dal titolo “La bellezza è sempre contemporanea”, che coinvolge artisti nazionali che hanno lasciato il segno per la passione e la qualità dei propri lavori nelle arti figurative della pittura, scultura e della fotografia. L’apertura del vernissage, curato da Angiolina Marchese presidente dell’“Associazione culturale Art Global” in collaborazione con Raoul Bendinelli, sarà affidata a due personaggi d’eccezione, Vittorio Sgarbi, critico della mostra, e l’amatissima attrice e cantante Mita Medici, protagonista della scena dello spettacolo dalla seconda metà degli anni Sessanta - che presenterà l’evento e sarà presente anche come artista con le sue opere nella mostra - e con la partecipazione di Nathaly Caldonazzo.

La collettiva, che rimarrà in esposizione dalle 18 di oggi fino al 9 luglio, rimarrà visitabile dalle ore 16 alle 19,30 tutti i giorni, nasce dall'iniziativa di artisti autonomi, che si auto-sostengono con lo scopo di rimettere l'arte in circolo e porre in risalto un dialogo continuo tra le opere. L'economia è fondamentale per un rilancio dell'arte e, pur non distaccandosi dall'accademicità, gli organizzatori e gli artisti coinvolti si sentono così maggiormente artefici della loro libertà espressiva, senza vincoli dettati da logiche esterne all'arte che dovrebbe essere sempre condivisa e resa fruibile dal maggior pubblico possibile. L'esposizione attraverso opere selezionate con stili diversi, spaziando dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, con la creatività degli artisti meritevoli, crea sinergie magiche all'insegna della bellezza e dell'eleganza, cercando di fare arte con la “A” maiuscola e mettendola a disposizione di tutti.

