Roma, un 33enne precipita dal quarto piano di un palazzo e muore. Trovata droga in casa

Un 33enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo alla periferia di Roma. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi in via Rescaldina in zona Ottavia. Nell'appartamento c'era un altro ragazzo e i carabinieri della Compagnia Trionfale hanno trovato della droga che il ragazzo, secondo gli investigatori, potrebbero aver consumato con un tra ieri sera e questa mattina: è stata disposta l'autopsia.

In corso le indagini per far chiarezza sulla dinamica sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne si trovava in un appartamento in compagnia di un altro ragazzo italiano. Il medico legale intervenuto sul posto non ha riscontrato segni evidenti di violenza o di colluttazione. Nessuno dei vicini ha sentito urla o rumori che facciano pensare a una lite. Al momento, il ragazzo che era con il 33enne in casa si trova in caserma per essere ascoltato dai Carabinieri.

