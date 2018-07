Si scontra con un mezzo Ama: ciclista muore sulla via Salaria

Incidente mortale stamattina in via Salaria 983 a Roma, all'altezza del deposito Ama. La vittima è un ciclista che, a quanto ricostruito finora, si è scontrato con un mezzo dell'Ama che stava entrando nel deposito, alla guida c'era un uomo di 51 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto per i rilievi la polizia locale. La salma è stata portata al Gemelli.

E sempre in mattinata ci sono stati altri incidenti su via Salaria: all'altezza del civico 825 si è ribaltata un'auto e c'è stato un ferito lieve mentre poco dopo un'altra vettura ha preso fuoco all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe. Astral Infomobilità ha registrato lunghe code sulla strada, da Settebagni a Prati Fiscali, e ripercussioni anche sulla diramazione Roma nord dall'incrocio con la Salaria al Grande Raccordo Anulare sempre verso Roma

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..