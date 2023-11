Ghetto di Roma e Trastevere: spuntano nuove scritte antisemite

di Tommaso Cometti

Ancora scritte contro Israele nel centro di Roma: la Stella di David, il segno uguale e la svastica nazista. I graffiti sono apparsi sui muri del Quartiere Ebraico di Roma e in alcune zone di Trastevere. I murales sono apparsi in piazza di Monte Savello, in via di Monte Savello e in piazza delle Cinque Scole, a poca distanza dal Tempio Maggiore della Capitale.

Sono comparse delle scritte #antisemite in piazza delle Cinque Scole, nel quartiere ebraico. Il graffito rappresenta la Stella di David a sei punte equiparata a una svastica. Condanniamo fermamente il gesto. #Roma città di pace rifiuta ogni forma d’odio. pic.twitter.com/4nwsnSFMCj — Lorenza Bonaccorsi (@lorenzabo) November 9, 2023

Sulla comparsa delle scritte indagano i carabinieri. Nei giorni scorsi nella zona del ghetto erano state annerite quattro pietre d'inciampo, poste in ricordo di alcuni ex deportati nei lager nazisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA