Due rom tentano furto in appartamento: una 14 enne, l'altra incinta al settimo mese. Prese

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una 14enne di origini bosniache e denunciato in stato di libertà la cugina di 21, al settimo mese di gravidanza, entrambe del campo nomadi di via di Salone e già note per precedenti specifici, con l'accusa di tentato furto in abitazione.

Mancavano pochi minuti alle 12 di ieri quando un condomino di via dei Gozzandini ha chiamato il 112 per dei rumori dal pianerottolo del suo appartamento. Al loro arrivo i militari hanno bloccato le due donne mentre tentavano di forzare con un cacciavite la porta di ingresso di un'abitazione, in quel momento vuoto. Le successive perquisizioni hanno permesso ai militari, di trovare e sequestrare una chiave inglese, un cacciavite e una lastra in plastica flessibile. La 14enne è stata accompagnata nel Centro di Prima Accoglienza per i minori di Roma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Dicembre 2020, 14:16

