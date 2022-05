Roma, profanata la lapide di Alfredino Rampi: disegnate undici svastiche

È stata profanata la lapide di Alfredino Rampi. È accaduto qualche giorno fa al cimitero Verano di Roma dove il bambino, rimasto vittima di un terribile incidente a Vermicino circa 40 anni fa, riposa vicino al fratello morto pochi anni fa.



La storia di Alfredino Rampi è tristemente nota a tutta Italia: 41 anni fa cadde in un pozzo da cui nessuno riuscì a tirarlo fuori vivo. Ed oggi lo scempio, proprio a pochi giorni dall'anniversario della tragica morte, avvenuta il 10 giugno del 1981: la notizia della profanazione è arrivata dal Tg regione del Lazio con le immagini della lapide di Alfredino imbrattata da 11 svastiche e da ingiurie di ogni tipo.

L'atto vandalico deve essere avvenuto nei giorni scorsi perché chi ha lanciato l'allarme è sicuro che domenica 22 maggio quelle scritte non c'erano. Ma l'atto vandalico non ferma il ricordo e la braccio dell'intera città in memoria di Alfredino: la settimana scorsa è stato inaugurato un bellissimo murales con il suo volto a Garbatella, in via Rocco Cesinale.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 16:28

