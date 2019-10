Domenica 6 Ottobre 2019, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unache sta facendo scadalo. Una telefonata di unsta scatenando molte polemiche dopo che sono passatia della polizia di via Genova a Roma.L'uomo, un agente fuori servizio che, alla Pisana, ha avuto un diverbio con un automobilista e quest'ultimo ha provato ad investirlo schiacciandogli un piede. Subito il poliziotto ha chiamato il numero di emergenza ma per 5 minuti è restato in attesa senza che nessuno facesse nulla. «Ciao, sono un poliziotto mi mandi per favore al volo una volante? In via della Pisana incrocio via Piacentini...», e l’operatrice prende nota. «Oh oh mi sta a pija’...» si sente un frastuono, come riporta Alessia Marani de Il Messaggero. «Mi è appena passato con la macchina sopra un piede. Mi passi la sala operativa per favore?», ma l'attesa continua. «Ha schiacciato anche un motorino... Una Yaris EX358... questa la targa, mi passi la sala?». Poi cade la linea. Ritenta: «È scappato su via della Vignaccia...Mi passi la sala?». E finalmente ci riesce.Si tratta di un ritardo molto grave quello registrato nella telefonata che sta circolando nelle chat dei vari agenti delle forse dell'ordine. Spesso una mancata tempestività nella trasmissione di simili telefonate, infatti, fa la differenza nell'aiuto al cittadino. Da tempo gli agenti lamentano questa perdita di tempo, basilare spesso per capire come e dove fare i soccorsi. Il desk si occupa di reperire informazioni circa la posizione e gli spostamenti di criminali in fuga, per esempio, e poi gira le stesse alla sala operativa. Non sempre la comunicazione è immediata e in molti casi questo ha conseguenze negative per il cittadino.