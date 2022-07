Cinema in piazza, una collaborazione nata tra Piccolo America e Link: intrattenimento e mobilità sostenibile

Cinema sotto le stelle, un'estate nella Capitale all'insegna della cultura, della mobilità sostenibile e sopratutto dell'intrattenimento. Da Trastevere a Monte Ciocci, impegnata ad animare le più grandi arene estive di Roma, l'associazione "Piccolo America" da il via alla nuova edizione della proiezione dei film sotto le stelle.

L'associazione in collaborazione con Link - leader nella micromobilità elettrica e costola della statunitense di Superpedestrian - sostiene la rassegna "Il Cinema in Piazza" e si pone l'obiettivo, anche a favore dell'ambiente e della sostenibilità, di facilitare i cittadini romani a raggiungere le arene che ospiteranno i film della serata.

Proiezioni totalmente gratuite, aperte a tutti e facilmente raggiungibili con i monopattini elettrici. Link, la partenership ufficiale, per l'occasione ha ampliato il raggio di parcheggio che includerà tutte le zone delle proezioni: l'azienda garantisce la disponibilità di innumerevoli mezzi per raggiungere non solo posti come nuovo Cinema Troisi e Piazza San Cosimato a Trastevere, ma anche quella in Monte Ciocci a Valle Aurelia: «Siamo contenti che Link abbia allargato l'area di noleggio dei suoi monopattini integrando anche l’area di Monte Ciocci a quella di San Cosimato”, ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Piccolo America, Valerio Carocci.

L'iniziativa - della collaborazione con Link - è nata per fornire un'alternativa di mobilità sostenibile per raggiungere così le sedi del cinema. Basterà scaricare l'app Link/Superpedestrian per accedere al servizio, e in aggiunta per gli utenti del Cinema Troisi sarà applicato uno sconto riservato.

«Siamo molto impegnati sul territorio capitolino a supporto della collettività e questa partnership è per noi l’occasione di promuovere una forma di mobilità più sostenibile, avvicinare i più giovani al mondo cinematografico ed impattare positivamente sul tessuto urbano in termini di inclusione e riqualificazione», ha dichiarato Matteo Ribaldi, Policy and Business Development Manager di Link.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA