Roma, nasce Artemisia Lab Beauty: quando l'estetica incontra la salute

Dalla rete di poliambulatori medici ArtemisiaLab che da oltre 35 anni eroga nel territorio di Roma Capitale servizi medico sanitari di eccellenza, nasce un nuovo progetto dedicato alla cura dell’estetica avanzata. “In un momento in cui tutto cambia, vogliamo allontanare l’estetica dall’idea di bellezza superficiale” è questo il messaggio che si vuole trasmettere, a tutti i nostri pazienti, con la nuova apertura dei centri di estetica avanzata ARTEMISIA LAB BEAUTY.

Oggi ufficialmente aprono i battenti primi due centri due centri Romani situati a:

1.Via Antonino Lo Surdo n. 20 (Viale Marconi) – 06.98191294

2.Via Appia Nuova n. 672

Il progetto si propone di perseguire un innovativo concept di ausilio e supporto alle esigenze del paziente grazie a competenze multidisciplinari di professionisti che provengono dai settori della bellezza, dell’estetica, dell’epilazione e della medicina e grazie alle partnership siglate con primarie aziende del settore come Lumenis per i macchinari di estetica avanzata e Neogliss per le creme.

Verranno erogati servizi anti aging, rimodellanti, rassodanti, anti inestetismi, lifting, ossigenoterapia, massaggi, fisio, epilazioni, manicure, pedicure etc. anche con l’ausilio di dietologi, dermatologi e chirurghi estetici che svolgeranno le specifiche terapie presso gli attigui poliambulatori autorizzati della Rete ArtemisiaLab.

Il Presidente del gruppo Arch. Maria Stella Giorlandino promotrice del progetto dichiara “Un benessere concepito a 360 gradi e non mirato alla chirurgia estetica bensì alla cura del corpo, della mente, della nutrizione e di tutte quelle patologie riferite al miglioramento fisico e psichico. Artemisia Lab Beauty sarà composto da una squadra di professionisti pronti a prendersi cura di ogni paziente con dedizione, competenza, macchinari di ultimissima generazione e prodotti di altissima qualità. Check- up completi dedicati alle donne così come agli uomini ma anche professionisti destinati esclusivamente agli adolescenti. La bellezza è uno stile di vita che inizia con il tempo che decidiamo di dedicare a noi stessi!”.

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:18

