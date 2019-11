Roma, stazione metro Sant'Agnese - Annibaliano. Dal parcheggio alle scale mobili: non funziona niente

di Michela Poi

Lunedì 11 Novembre 2019, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutta colpa della pioggia estiva. Quella che a inizio luglio ha fatto cedere alcune delle coperture della nuovissima stazione, che da allora è rimasta parzialmente inagibile e quasi totalmente transennata. Una stazione giovane, inaugurata a metà del 2012, che ad oggi appare vecchia di decenni. Sporca, cadente e abbandonata. Sorta in una delle zone più “in” della città: quartiere Trieste, a due passi dal centro.Le scale mobili sono fuori uso. Transenne e nastro rosso e bianco dei vigili del fuoco proibiscono l’accesso. Per raggiungere i tornelli al piano terra si deve utilizzare per forza la gradinata. Chi ha difficoltà a camminare è costretto a tornare indietro, perché alle scale non ci sono alternative: l’unico ascensore esistente è fuori servizio. Scese le due rampe, ci si trova di fronte a una stazione fantasma.La pavimentazione ha ceduto a causa dell’acqua stagnante, e sul terreno si sono aperte tante piccole voragini che possono essere estremamente pericolose per chi passa. La piazzola centrale – dove ci sono i distributori automatici di cibo e bibite - è chiusa al pubblico, anch’essa transennata. Appeso, un cartello sbiadito: “Divieto di accesso”, c’è scritto. Quello che rimane è un corridoio di cemento pieno di crepe che i passeggeri sono costretti ad attraversare per raggiungere i tornelli. A metà settembre Atac si era decisa a parlare: «L’intervento di ripristino dell’area interdetta è imminente», aveva scritto in un comunicato. Ci avevano creduto in molti. Eppure, a distanza di due mesi, nulla è cambiato e tutto tace.5800 mq di parcheggio interrato mai utilizzati, che dovevano essere pronti poco dopo l’inaugurazione della stazione Annibaliano, sette anni fa. 238 posti auto che ancora attendono di essere riempiti, e che col passare del tempo si sono trasformati in giaciglio per senza tetto. Secondo l’accordo siglato tra la società costruttrice e il Comune, una parte dello spazio di sosta doveva essere destinato proprio ai residenti, con tariffe agevolate e un abbonamento mensile di 60 euro. E invece per gli abitanti continua la corsa convulsa all’ultimo posto libero.