Roma, Natale a costo zero: gli sponsor delle luminarie in Centro "adotteranno" anche le strade dei Municipi. Ecco quali

di Lorena Loiacono

Roma si prepara al Natale. Nonostante le temperature in città siano ancora decisamente da spiaggia, è già arrivato il momento di programmare le festività natalizie. O, meglio, di pensare ad accendere le luci del Natale. E quest’anno Roma lo farà all’insegna dell’inclusività.

In che modo? Nel periodo di crisi, i grandi marchi che si aggiudicheranno le luminarie del Centro, ricevendone visibilità, dovranno “adottare” anche una strada di periferia per accendere, anche lì, il Natale. Una sorta di gemellaggio tra strade del centro e della periferia, per sostenere le vie dello shopping alle prese con la necessità di risparmiare energia elettrica. Oggi infatti arriverà in consiglio comunale una delibera ad hoc, per l’approvazione. Il progetto si chiama “Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile e inclusiva”. Le luci verranno allestite a partire dal 1 novembre, saranno accese il 20 novembre e dovranno essere smontate entro il 31 gennaio.

Quindi lo sponsor che si farà carico delle luminarie di un’area tra quelle del Centro come piazza San Pietro in Lucina, via Veneto, via del Tritone e via Condotti, via Frattina, via del Babuino e via Giulia, via dell’Anima, via del Pellegrino e via Monserrato, via del Governo Vecchio, via dei Coronari, via dei Giubbonari e via Cola di Rienzo, si occuperanno anche delle strade fuori dal centro, indicate dai municipi.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 07:00

