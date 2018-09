Roma, la Scuola d'Arte della Medaglia in cerca di incisori: il bando scade il 14 settembre

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche quest’anno la Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico e Zecca dello Stato ha bandito un concorso internazionale rivolto ad allievi di tutto il mondo per accedere ai corsi di disegno, incisione, modellazione e arte medaglistica. I posti a concorso per gli aspiranti artisti destinati ad eccellere nel mondo sono in totale 24: 12 allievi per il corso ordinario triennale e 12 allievi del corso annuo propedeutico, selezionati secondo graduatoria complessiva.Il corso ordinario triennale è finalizzato all’apprendimento delle tecniche medaglistiche e discipline collegate, il corso propedeutico è finalizzato alla preparazione all’esame di ammissione al corso ordinario. Le prove di selezione consistono in due prove: disegno dal nudo e modellazione in bassorilievo.La Scuola dell’Arte della Medaglia, voluta ormai 110 anni fa da Vittorio Emanuele III di Savoia, e situata nello storico edificio della Zecca di via Principe Umberto a Roma, è un Istituto di alta formazione e di specializzazione tecnico artistica in cui si insegnano non solo le discipline della medaglia, della moneta e dell’ incisione da conio ma anche arti legate all’oreficeria come lo sbalzo del cesello, alla scultura come la tecnica della modellazione tridimensionale, accanto alla tecnica dello smalto a grande fuoco, l’incisione calcografica a bulino per la stampa d’arte e l’incisione di pietre dure.Unica al mondo nel suo genere, la Scuola forma, in maniera del tutto gratuita, studenti che ambiscono a specializzarsi in mestieri d’arte e arti rare, attraverso l’apprendimento di tecniche e metodi che uniscono, la tradizione all’innovazione con l’intento di conservare e rendere vitale il patrimonio delle arti del metallo e della tradizione artistico-artigianale di alto livello. Le numerose domande di partecipazione ai corsi provenienti ogni anno da tutti i continenti dimostra il prestigio dell’Italia in un settore che ha saputo salvaguardare il valore della tradizione conservato nella tecnica artistica, fondendolo con la creatività, la progettazione e le tecnologie.Per l’ammissione al concorso è necessario essere maggiorenni o aver compiuto 18 anni entro il 1° novembre dell’anno di inizio. I candidati dovranno inoltre aver conseguito un titolo di studio di indirizzo artistico compatibile con la specializzazione della Scuola, oppure, se in possesso di altro titolo di studio, fornire attestati, disegni, fotografie di opere che verranno valutate dal Comitato Artistico della Scuola.Data ultima per la presentazione delle domande il prossimo 14 settembre.E’ possibile trovare tutte le informazioni necessarie anche sul sito www.sam.ipzs.it e sui canali Facebook, Instagram e Twitter del Poligrafico e Zecca dello Stato.