Incidente mortale stamani in via Cernaia, al centro di Roma, vicino a Porta Pia. Secondo quanto si è appreso, a essere coinvolti uno scooter e un autocarro del Servizio Giardini. La vittima è il conducente dello scooter, un 43enne. Alla guida dell'autocarro un uomo di 56 anni che si è fermato allertando i soccorsi. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Sull'esatta dinamica sono in corso le indagini da parte della polizia locale del Gruppo I Centro. Marted√¨ 31 Dicembre 2019, 11:56

