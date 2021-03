Il critico d'arte Gabriele Simongini: «Il suo ultimo progetto mi sembra un sinistro presagio»

«Ho conosciuto Roberta Filippi negli Anni ‘90 quando insegnava al liceo artistico in via Ripetta - racconta Gabriele Simongini, curatore, critico d’arte e docente all’Accademia di Belle Arti - e poi ci siamo incontrati di nuovo tramite Ennio Calabria e una serie di iniziative sulla centralità dell’artista. Che tragedia».



Vari i progetti espositivi in più sedi romane, recentemente anche a “Rome Art Week”. «Per lei sono stati fondamentali i molti viaggi in Oriente, tra Thailandia, Cina, Giappone. La sua pittura è incentrata sul tentativo di conciliare razionalità occidentale e spiritualità orientale». Una filosofia che portava pure in progetti da curatrice. «Sua madre era attrice, suo padre violinista - conclude Simongini - Aveva nel Dna la contaminazione tra le arti: teatro, danza, musica, pittura. Ha fatto pure la scenografa in Rai e aveva sposato un attore. Uno dei suoi ultimi progetti, al Macro Asilo, si intitolava “Dormire morire forse sognare”. Oggi sembra quasi tristemente profetico».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA