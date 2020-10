Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 15:58

Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Primo fine settimana di ottobre nella capitale, ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 3 e domenica 4 ottobre.Anche per ottobre confermata la prima domenica gratuita nei musei civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali con prenotazione obbligatoria ad ingresso gratuito per tutti allo 060608 (entro le ore 14.00 di sabato 3 ottobre). Tra le opportunità a disposizione di residenti e turisti, si potranno visitare le collezioni permanenti dei Musei Capitolini, Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano, Galleria d’Arte, Musei di Villa Torlonia ma la lista sarebbe troppo lunga. Per consultare la lista di tutti i musei che sarà possibile visitare gratuitamente domenica 4 ottobre è sufficiente visitare il sito museiincomuneroma.it. Fino al 7 ottobre al Cinema Farnese la 13° edizione del festival dedicato al cinema di lingua spagnola, manifestazione che propone una selezione di qualità dell’ultimo cinema spagnolo e latinoamericano in versione originale sottotitolata in italiano, con titoli inediti e anteprime nazionali assolute. La Nueva Ola, sezione principale del festival, presenterà le migliori pellicole iberiche dell’ultima stagione, tra cui il film di apertura, “70 Binladens - Le iene di Bilbao”, thriller di Koldo Serra, regista della celebre serie Netflix “La casa di carta”, mentre nella sezione “Clasicos”, l'omaggio a Lucia Bosé, la grande attrice italo-spagnola scomparsa lo scorso 23 marzo, di cui saranno proiettati tre film facenti parte degli inizi della sua carriera. Chiude il festival, mercoledì 7 ottobre alle ore 21:00, l’ultimo film di Pedro Almodóvar, Dolor Y Gloria, interpretato da Antonio Banderas e Penélope Cruz.Dopo lunghi mesi di stop forzato dagli eventi e la drastica riduzione della capienza degli spazi teatrali, il Teatro Golden ha voluto mandare un messaggio, programmando un’intera stagione teatrale che vedrà sul suo palco le sue “classiche” 8 commedie. Fino all'11 ottobre la commedia L’accendino magico scritta, diretta ed interpretata da Claudio Gregori (Il Greg di Lillo e Greg) in scena con Riccardo Graziosi ed altri attori. La storia de “L’accendino magico” ha inizio in una villetta al mare, dove due coppie di coniugi e un loro amico di famiglia programmano un’escursione in barca per il giorno dopo. Ma ecco che, per caso, uno di loro trova un vecchio accendino, trafugato casualmente in un monastero inglese, che si rivela magico da subito perché permette di varcare le dimensioni, una chiave tanto ambita da scatenare un’avida corsa al potere. Per ogni informazione su orari e biglietti consultare il sito del Teatro Golden Insieme – lettori, autori, editori è l'evento organizzato all'Auditorium Parco della Musica fino a domenica 4 ottobre, per celebrare il libro ed i tanti appassionati lettori che avranno la possibilità di curiosare nella grande area espositive con 168 stand. Previste decine di incontri con gli autori, reading e performance musicali in due dei luoghi più suggestivi della Capitale: il Parco Archeologico del Colosseo e l'Auditorium Parco della Musica. Tra gli ospiti Antonio Scurati, Valeria Parrella, Cristina Comencini, Edoardo Albinati, Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio, Michela Murgia, Vito Mancuso, Paolo Giordano, Stefania Auci e molti altri. Per il programma completo consultare il sito insiemefestival.it. E' già divenuto un appuntamento cult per i golosi del maritozzo. Fino a domenica 4 ottobre, da Eataly torna la Festa del maritozzo, con oltre 30 proposte da assaggiare, sia dolci che salate. Classico con panna, al cioccolato, zabaione e amarene, tiramisù, col ragù di polpette, alla parmigiana, puntarelle e burrata. Partecipano all'evento i più noti forni forni e le più apprezzate pasticcerie di Roma. Lo staff di Eataly metterà in atto tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento dell'evento nella massima sicurezza. Per ogni informazione basta cliccare sul sito di Eataly.Tra gli eventi street food di questo fine settimana, segnaliamo Padelle Roventi nel quartiere di Casal Bertone, dove sulla Piazza di Santa Maria Consolatrice, da venerdì 2 ottobre a domenica 4, ci saranno decine di stand e food-truck dedicati al cibo di strada. Nel menù ci saranno anche pietanze bio, una selezione di birra artigianale italiani ed i migliori dolci della tradizione siciliana e napoletana. Anche in questa festa di food & beverage ci saranno attività ludiche come passatempo, spettacoli circensi del Circo Bianco, intrattenimento e musica dal vivo. L’evento è organizzato con piano di sicurezza anti-Covid che prevede ingresso contingentato, l’uso della mascherina e di igienizzanti.