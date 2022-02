Viale Marconi, spunta un cartellone troppo luminoso: notte insonne, abitanti in rivolta. Poi le scuse social

Una luce all’improvviso, di quelle che abbagliano e soprattutto tengono sveglie intere palazzine: e la rabbia dei residenti, dopo una notte insonne, che esplode sui social. Si è svegliata così viale Marconi, ieri mattina, dopo che un maxi cartellone pubblicitario è rimasto acceso tutta la notte cambiando colore ogni 5 secondi. L’impianto, apparso all’improvviso su un palazzo ad angolo tra piazza Enrico Fermi e via Grimaldi, è di quelli che non passano inosservati: già alla 18 del pomeriggio illumina a giorno tutta la piazza, di notte riesce a far saltare i nervi a tutto il palazzo di fronte e non solo. La polemica per l’eccessiva luminescenza è scoppiata nel gruppo Facebook di quartiere dove, in giornata, sono arrivate le scuse del diretto proprietario: «Il timer del cartellone doveva spegnersi alle 22. Qualcosa non ha funzionato. Lo abbiamo ripristinato e non avrete più problemi. Ed ha assicurato che quel cartellone ha tutte le autorizzazioni in regola. Pace fatta, scuse accettate: tutto sui social, anche meglio di una riunione di condominio.

