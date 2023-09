A Roma i live di Nada, D'Alessio e Allen. Verdone incontra i fan

di Donatella Aragozzini

Ultimo weekend d’estate ricco di appuntamenti di diverso genere. Per gli amanti della musica, imperdibili il concerto di Gigi D’Alessio all’Auditorium Parco della Musica e quello (gratuito) di Nada a Villa Ada, entrambi stasera, e il live di Woody Allen, che torna a suonare nella Capitale dopo ben 13 anni, accompagnato dalla sua New Orleans Jazz Band, sul palcoscenico del Villa Ada Festival (domani).

Si svolge in diversi teatri della città, per le prossime due settimane, il festival comico Roma Comic Off, mentre domenica, con “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello, si conclude la rassegna estiva al Teatro Tor Bella Monaca.

Agli appassionati di cinema, Sky offre oggi la possibilità di incontrare l’attore e regista Carlo Verdone, alle 18 nel negozio al civico 865 di via Laurentina, in occasione della seconda stagione di “Vita da Carlo” disponibile sul canale Paramount+ (gratis per gli abbonati Sky Cinema), mentre stasera, nella sala Cinema Municipio VI, a Torre Gaia, parte La periferia raccontata dal cinema, con film, incontri con autori e laboratori fino al 12 ottobre (ingresso gratuito).

Fino a domenica si possono ammirare piante rare e da collezione nei giardini dell’Orto Botanico, grazie alla kermesse Conserva della Neve, mentre domani termina L’Aperossa, la manifestazione sull’audiovisivo che anima Ostiense con laboratori, proiezioni, live e visite guidate nella zona.

