Roma, cade albero al Gianicolo: feriti due ragazzi, chiuso tratto tangenziale

Trecento alberi caduti a Roma: dal centro alla periferia. Uno, al Gianicolo, ha colpito due ragazzi che sono rimasti feriti ieri pomeriggio. È accaduto in piazza Garibaldi. I due giovani erano vicino al cannone del Gianicolo quando l'albero è caduto e li ha colpiti. Il ragazzo, un 23enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e sarà operato a una gamba. La ragazza, di 16 anni, in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi.



Chiuso un tratto della tangenziale Est, da viale Castrense in direzione Salaria, per la caduta di pannelli anti-rumore. Come anche le rampe di accesso da via Prenestina. Diverse le strade chiuse in città per la presenza di rami e alberi sulla carreggiata. Disagi al traffico in varie zone della Capitale: da via Prenestina a via Tiburtina, da via Acqua Bullicante al Grande raccordo anulare.

Sono circa gli 100 interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Roma in tutta la città. A quanto riferito dai pompieri, per tutta la notte il nucleo Saf e i sommozzatori sono stati impegnati in via dell'Idroscalo a Ostia per soccorrere diverse persone. Ancora molti gli alberi e i rami pericolanti. Al momento i vigili del fuoco, che hanno rafforzato il dispositivo in campo anche per la giornata di oggi, devono ancora evadere circa 400 richieste di intervento.