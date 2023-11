Roma, aspetta la ex sotto casa e la picchia a calci e pugni: arrestato un 35enne

di Redazione web

Su di lui pendeva il divieto di avvicinamento ma questo non ha rappresentato l'ostacolo per le sue intenzioni di violente. Per cercare di "farsi giustizia" per una storia sentimentale di cui non accettava la fine. L'ennesimo episodio di violenza contro le donne ha come teatro Roma, a piazzale Clodio, quartiere Prati. Un uomo di 35 anni, lunedì sera intorno alle 21, ha aggredito la sua ex e solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Un rapporto burrascoso che andava avanti da mesi.

Donna aggredita dall'ex compagno a Roma

La donna, coetanea dell'ex compagno, alcune settimane fa ha trovato il coraggio, alla luce dell'ennesimo episodio di violenza, di recarsi dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia. In pochi giorni l'uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare: divieto assoluto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Nonostante ciò le vessazioni sono proseguite e lunedì l'uomo ha deciso di presentarsi nella zona dove la donna abita. Si è appostato poco distante il portone e ha atteso che la donna uscisse di casa.



Il blitz è scattato appena l'ha vista.

Il precedente un mese fa

L'episodio ricorda quanto avvenuto, sempre a Roma nel quartiere Aurelio, il 7 ottobre scorso quando un uomo di 49 anni venne arrestato dalla polizia per l'accusa di stalking. Gli agenti lo bloccarono nei pressi dell'abitazione della ex ubriaco e con un coltello a serramanico con cui aveva minacciato la donna di "sgozzarla" se non avesse acconsentito ad una riconciliazione.



Anche in quel caso la vittima era stata presa di mira con telefonate continue, a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnate da messaggi intimidatori, fino a minacciare di morte lei, le sue figlie e i due cavalli di proprietà e di dare fuoco alla sua casa e alla sua auto. Nel corso di un servizio di appostamento, dopo la denuncia della vittima, i poliziotti lo hanno intercettato a pochi metri dalla casa della donna con il coltello in tasca.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA