Il sindaco di Roma incontra due "supereroi": Tom holland e Francesco Totti al Belvedere Tarpeo. Roberto Gualtieri si stava recando all' Auditorium del Maxxi dove è attes per la Presentazione del progetto «GRANDE MAXXI» con i ministri Dario Franceschini ed Enrico Giovannini. Il sindac ha effettuato una "deviazione" per salutare Totti e Holland presenti su un set top secret

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 12:26

