Regina morta a 7 anni nell'incidente, le ultime parole: «Mamma è tutto a posto». Le indagini: l'auto a 100 all'ora dove il limite è 50

Dopo il dramma restano il dolore e la rabbia. Regina Pietra è morta a 7 anni giovedì scorso, nell'incidente sulla Pontina Vecchia, a pochi passi da casa sua ad Ardea. Era andata a fare compere per Pasqua insieme al fratellino e alla mamma, che guidava l'auto dalla quale è uscita senza vita. «Mamma non ti preoccupare, va tutto bene», sono state le sue ultime parole prima di perdere i sensi, spiega il Messaggero. La donna, ricoverata in terapia intensiva al San Camillo è fuori pericolo. La assistono gli psicologi.

Le indagini sullo schianto fatale

La dinamica dell'incidente è svelata dalle telecamere di sicurezza, che riprendono perfettamente la scena.

Quest'ultimo, procedendo oltre i 100 chilometri orari dove il limite è 50, colpisce in pieno la Lancia e finisce sulla corsia opposta, travolgendo la famiglia di Regina, riporta Il Corriere. L'impatto è fortissimo ed è un miracolo che nessun altro sia morto. L'uomo, negativo ai test (così come gli altri guidatori), potrebbe comunque essere accusato di omicidio stradale.

