Capodanno 2024, primo nato a Roma si chiama Valerio: il parto a mezzanotte spaccata al Cristo Re

Ha spaccato la mezzanotte al secondo Valerio, il primo bambino nato a Roma nel 2024. Il piccolo ha emesso il primo vagito all'Ospedale Cristo Re di Roma proprio mentre i fuochi d'artificio di Capodanno illuminavano il cielo della Capitale.

Valerio, poco più di 3 kg di felicità, gode di ottima salute ed è nato con parto naturale nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. È il primogenito di mamma Anna e papà Gabriele, che sono al settimo cielo. «È stato un momento indimenticabile - hanno dichiarato i neo-genitori -. Ringraziamo di vero cuore tutto il personale del Cristo Re per la professionalità e l’umanità con cui ci hanno accolto e sostenuto». Ad assistere i genitori ed il piccolo c’erano il Dr. G. Rimedio e il Dr. N. Caporale (ginecologi), le ostetriche C. Zannella e Sara Fasciolo, la dr.ssa R. Rota (neonatologa). «Auguro a Valerio e ai suoi genitori il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita e ringrazio la nostra equipe impegnata in una notte di festa a far sì che questo momento speciale diventasse realtà – ha dichiarato il Dr.

Al Gemelli

Pochi secondi dopo, a mezzanotte e 40 secondi, all'ospedale Gemelli di Roma è nato Daniele. Il piccolo è in ottima salute e pesa 3 chili e mezzo, nato con parto spontaneo da mamma venezuelana e papà italiano. «È andato tutto bene, il bimbo è in salute», dice confermando la notizia Antonio Lanzone, primario dell'area ostetrica del policlinico Gemelli di Roma.

