Picchia il suo compagno e lo accoltella: 34enne in manette, il compagno in prognosi riservata

Hail suo compagno con il quale conviveva, un uomo di 70 anni, e lo ha mandato all'ospedale nel corso di un'accesa lite: protagonista della vicenda un, arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia con l'accusa di tentato omicidio. Ad intervenire nella notte, presso un'abitazione anei pressi del Parco Paolo Borsellino, sono stati i militari della Stazione di Cerveteri.Alcuni vicini avevano segnalato alla Sezione Radiomobile di Civitavecchia una furiosa lite tra i due uomini conviventi: i carabinieri, una volta avuto accesso all'abitazione, si sono trovati davantiinsanguinato e a terracon numerose ferite. I carabinieri hanno immediatamente bloccato l'aggressore e richiesto l'intervento di personale sanitario che ha provveduto a prestare i primi soccorsi alla vittima, successivamente trasportata presso l'ospedale di Civitavecchia, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita.Non ancora chiari i motivi del litigio che da una prima ricostruzione sembrerebbero legati ad. L'abitazione è stata sequestrata e sul posto è intervenuta la sezione rilievi del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Roma-Ostia, per effettuare il sopralluogo volto a ricostruire la dinamica della vicenda. Il coltello utilizzato per il ferimento è stato recuperato e sequestrato e l'aggressore, al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.