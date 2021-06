Paura a Roma, incendio nei pressi di un supermercato: le fiamme avvolgono il primo piano di una palazzina

Paura a Roma, dove un incendio originatosi nei pressi di un supermercato ha scatenato delle fiamme che hanno iniziato ad avvolgere il primo piano di una palazzina. È accaduto questa sera in zona Boccea.

Leggi anche > Roma, notte violenta in Campo de' Fiori: sassaiola contro i poliziotti in piazza Santa Caterina in Rota, fermato un 15enne

Il rogo è avvenuto su via di Boccea, all'altezza del civico 238, nei pressi del supermercato TuoDì. Per cause ancora da accertare, sono andati in fiamme alcuni pallet e dei cartoni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, con le fiamme che hanno raggiunto il primo piano di una palazzina prima che venissero domate dagli uomini del 115.

Il traffico, su via di Boccea, è bloccato dal civico 232 al civico 248. A presidiare i due varchi i carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno messo l'incendio sotto controllo. Rimane una densa coltre di fumo all'altezza di una centralina, con alcuni testimoni che hanno riferito del crollo di un impianto di aerazione all'esterno del supermercato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA