Passare sotto le forche caudine, sai perché si dice così? Il significato di questa espressione molto usata. È un modo di dire molto diffuso a Roma che affonda le sue radici in una delle più tragiche sconfitte della storia romana. Si fa riferimento alla battaglia delle forche caudine del 321 a.C. tra romani e sanniti, una popolazione che molto evoluta per il tempo che rappresentava già da anni una minaccia per la Repubblica di Roma. Il risultato di questa battaglia fu netto.

Cosa successe

I romani furono costretti ad accettare le condizioni di pace dei sanniti e subirono un'umiliazione che è passata alla storia. Stiamo parlando dell'umiliazione del giogo delle forche caudine. I sanniti costrinsero l'esercito romano sconfitto a passare sotto il giogo senza vestiti e senza armi, simbolo di disonore. Passare sotto le forche caudine, quindi, è un detto che richiama il sentimento dell'umiliazione, proprio come avvenne nel 321 a.C.

L'umiliazione dei romani

Un'umiliazione così indelebile da far annoverare la battaglia delle forche caudine come una delle più grandi disfatte della storia di Roma, insieme alla battaglia dell'Allia del 390 a.C.

Photo: Shutterstock Music: Korben



'A chi tocca nun se ‘ngrugna', sai cosa significa e perché si dice così?

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA