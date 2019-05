Palamara, la Finanza perquisisce casa del pm di Roma indagato per corruzione

Sono in corso le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nell'abitazione del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione dalla procura di Perugia.

La vicenda per la quale l'ex presidente dell'Anm risulta indagato sarebbe legata a quella di Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. L'inchiesta si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma, sul tavolo del Csm dopo l'addio di Giuseppe Pignatone. Giovedì 30 Maggio 2019, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA