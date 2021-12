Tragedia sul lavoro al centro di Roma. Secondo quanto si apprende, un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in via Merulana. Inutili i soccorsi per l'uomo. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Esquilino. Sono in corso verifiche sul ponteggio per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo aveva 50 anni e sarebbe caduto dal settimo piano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA