Moto Guzzi dei vigili urbani, 50 nuove e fiammanti restano ferme: mancano i parastinchi per gli agenti

Nuove e fiammanti, ma restano ferme. Sono le 50 nuove moto Guzzi acquistate dal Campidoglio per i vigili urbani di Roma: non possono essere usate perché mancano i parastinchi in dotazione agli agenti. È così i vigili urbani di Roma restano a piedi. ù



Cinquanta delle 100 nuove Moto Guzzi obbligate a stare ferme



Sembra assurdo ma è così: 50 delle 100 nuove moto Guzzi in dotazione ai vigili urbani del Campidoglio, presentate circa un anno fa, sono obbligate a restare ferme . Restano spente al deposito. Il motivo? Il Campidoglio non ha provveduto ad acquistare il vestiario idoneo per gli agenti di polizia municipale.

Come previsto dal codice della strada, infatti, gli agenti devono indossare misure di sicurezza adatte a muoversi nel traffico come i parastinchi, le ginocchiere e il casco. Purtroppo però, a distanza di un anno, non possiedono niente di tutto questo.



La nuova flotta presenta da Gualieri il 15 marzo scorso



Era il 15 marzo scorso quando il sindaco Gualtieri presentò la flotta delle 100 nuove moto per i vigili urbani in piazza del Campidoglio lui stesso per primo ne mise in moto una. Da quel momento però ne sono state accese solo 50 le altre 50 restano ferme perché nessuno le può guidare per mancanza del vestiario.



La denuncia arriva dal presidente delll’Arvu Europea, Mauro Cordova, che ha scritto direttamente al sindaco Gualtieri per richiedere un intervento urgente: «Roma ogni giorno vive gravi problemi di traffico oltre, purtroppo, ai numerosi incidenti stradali. Le moto aiuterebbero in maniera efficace a controllare la circolazione in città . Dobbiamo tenere conto che queste moto sono state tutte pagate, sono state anche assicurate e, nel frattempo, abbiamo 120 agenti motociclisti dotati di patente speciale. Si tratta di investimenti fatti - continua Cordova- ed è assurdo che il Comune non riesca ad usufruire del servizio a causa del mancato acquisto del vestiario adatto. Il sindaco Gualtieri ancora non mi ha dato risposta, ho chiesto ai miei legali di presentare un esposto».

Sul mancato acquisto del vestiario, è intervenuto anche il Segretario Romano Aggiunto del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) Marco Milani che ha sottolineato anche come i fondi vengano dirsi invece su altri fronti: «Totalmente assurdo che in un Corpo dove si trovano 10 milioni e mezzo di euro per pagare 748.000 ore di straordinari l'anno o 4000 euro a notte per piantonare centraline elettriche in un campo nomadi, vengano tenute ferme 50 pattuglie di motociclisti sottraendole alla sicurezza di una cittá che vede aumentare le morti da incidenti su strada. Se la situazione è questa, il Corpo è allo sbando e non sará andando avanti con cerimonie e spot che saremo in grado di esaudire le richieste di sicurezza dei cittadini»

