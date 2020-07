Lozzi lascia il M5s: i fedelissimi di Raggi all'attacco: «Va a destra, si dimetta»

Si sfideranno alle prossime amministrative Virginia Raggi e Monica Lozzi che oggi è uscita ufficialmente dal M5s per aderire a Italexit, il nuovo partito del senatore, anche lui ex M5s, Gianluigi Paragone. La presidente del Municipio VII abbandona il Movimento 5 stelle con il quale è stata candidata ed eletta nel 2016. Erano mesi che Lozzi chiedeva un confronto interno, mai realizzato, per testare gli umori sulla sua candidatura a sindaco di Roma il prossimo anno. Ma la poltrona è già occupata dall'attuale prima cittadina Raggi che infrangendo la regola dei due mandati ha fatto trapelare l'intenzione di ricandidarsi alle prossime amministrative di Roma. Lozzi e Raggi non si parlano da più di un anno e lo strappo più forte è recente: riguarda la scelta della sindaca di rimettere in pista Roberta Della Casa, la presidente del Municipio IV sfiduciata all'unanimità e poi nominata delegata da Raggi. C'è una differenza tra Lozzi e Della Casa: la presidente dell'Appio Tuscolano ha il sostegno di giunta e maggioranza e andrà avanti come comunicato dal capogruppo.





Le reazioni in Campidoglio sono di finta freddezza: il capogruppo di maggioranza non nomina mai Lozzi ma, posizionandosi a sinistra (Giuliano Pacetti si trova molto a suo agio nell'alleanza nazionale con il Pd) la critica aspramente in un tweet:

Pur di assecondare le sue smodate ambizioni personali ha scelto addirittura la destra

l’informazione è divenuta una mera propaganda funzionale a trasformare i cittadini in fan dei più famosi, la democrazia interna si è rivelata una cieca oligarchia e una comunità anti sistema è diventata un centro di potere asservito con la sola finalità di preservare alcune posizioni personali raggiunte

Per decifrare le finte reazioni fredde dal Campidoglio bisogna leggere in controluce i commenti di una fedelissima di Raggi, proprio quella Roberta Della Casa per cui Lozzi aveva chiesto un passo indietro, e quindi il rispetto del voto di sfiducia.

Monica Lozzi, quella che brama la poltrona da Sindaca di Roma, quella dura e pura per cui non si deroga alla regola dei due mandati ma che mai si sognerebbe di lasciare la politica, e siccome di mandati ne ha già espletati 2, cerca di costruire una mega lista civica per la città e per i territori, civica si, forse, ma anche lei attratta da personaggi di lunga carriera ed oggi nelle fila del nuovo partito fondato da Gianluigi Paragone. Con il suo annuncio oggi celebriamo il funerale della coerenza e osserviamo il gioco della vecchia politica e dell'attaccamento morboso alla poltrona, dell'interesse ai rimborsi elettorali e ai privilegi. La Presidente eletta col M5S si dimetta!

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA