«L'omicidio di Luca Sacchi non è stato un incidente, la fidanzata ha depistato le indagini»: le motivazioni della sentenza

La morte di Luca Sacchi non è stata un incidente. La tesi del colpo di pistola accidentale «è completamente destituita di fondamento». Lo scrivono nelle motivazioni della sentenza i giudici della corte d'assise d'appello di Roma che il primo giugno scorso hanno confermato la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso. Il giovane, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 in zona Colli Albani a Roma, sparò e uccise il 24enne Luca Sacchi durante la compravendita di una partita di droga.

Le motivazioni della sentenza

Il convincimento della corte di secondo grado è espresso nella parte delle motivazioni della sentenza in cui dice che l'imputato «nel corso dell'esame (udienza 15 giugno 2021) ha, tra l'altro, raccontato: 'nell'indietreggiare feci tipo due passi indietro e, nell'indietreggiare, sinceramente non riesco a spiegarlo come, magari perchè stavo mezzo scivolando, avevo perso come l'equilibrio per girarmi a guardare sempre avanti e indietro, poi tutto è successo veloce, e partì un colpo».

«Questa versione ispirata al desiderio, comprensibile, di allontanare la responsabilità per un evento gravissimo, - scrivono i giudici - allude a una sorta di accidentalità, peraltro ipotetica, come emerge dall'uso dell'avverbio 'magari' (usato come sinonimo di 'forsè) e dalle espressioni 'stavo mezzo scivolando' e 'avevo come perso l'equilibrio', che tradiscono (in particolare: le parole 'mezzo' e 'come') la mancanza di convinzione nel sostenere tale narrazione di questa fase dell'accadimento».

La stessa sentenza ha riconosciuto lo sconto di pena da 25 anni a 14 anni e 8 mesi per i pusher Paolo Pirino e Marcello De Propris. «Questa Corte - scrivono i giudici - ritiene che i due imputati debbano rispondere dell'omicidio nell'appena indicata (concorso anomalo) forma attenuata».

Il ruolo della fidanzata

Quella sera Pirino era con Del Grosso e, insieme a lui, invece di consegnare la droga, decisero di rapinare gli acquirenti aggredendo la fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk, armati, Pirino di un bastone e Del Grosso di una pistola che gli era stata data da De Propris per compiere la rapina.

