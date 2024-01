Lavinia Montebove investita nel parcheggio dell'asilo, due anni e mezzo alla maestra che l'ha lasciata sola e un anno all'investitrice. Il papà: «Fatta giustizia»

di Redazione web

Due anni e mezzo alla maestra Francesca Rocca e un anno a Chiara Colonnelli, la mamma che guidava la macchina che il 7 agosto 2018 ha investito la piccola Lavinia Montebove, lasciandola in stato vegetativo. È arrivata ieri, 22 gennaio, la sentenza sul caso dell'incidente avvenuto nel parcheggio dell'istituto 'La Fattoria di Mamma Cocca' a Velletri in provincia di Roma.

La maestra della bambina è stata condannata con le accuse di lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore, mentre la donna che l'ha investita per lesioni colpose gravissime stradali con patente sospesa per un anno.

Il papà: giustizia è fatta

Per la maestra la richiesta del pm era di due anni. Quando è stata letta la sentenza le due donne condannate erano presenti in aula. I loro sguardi non si sono mai incrociati con quelli dei genitori. Grande commozione per questi ultimi: si sono intrattenuti in aula in un lungo abbraccio assieme al legale della famiglia, Cristina Spagnolo. «E' una sentenza che fa giustizia - ha commentato il papà di Lavinia - visto che ha comminato pene superiori rispetto alla richieste del pubblico ministero». Per l'uomo, è «la conferma che questa vicenda non è da ascriversi ad una tragica fatalità, come la condotta delle imputate ha sempre fatto ritenere in queste 22 udienze, ma è da ascrivere a responsabilità precise che sono state bene evidenziate dal giudice».

Cosa era successo

Quella mattina la mamma lasciò Lavinia al personale della scuola, ma poco dopo si ritrovò a gattonare da sola nel parcheggio della scuola.

