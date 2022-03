«La Scelta», Walter Veltroni presenta il suo nuovo romanzo a Roma. Ecco dove e quando

Martedì 22 marzo 2022, alle ore 18.30, presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, è in programma la presentazione del romanzo «La Scelta», di Walter Veltroni. Interviengono con l'autore Sandro Veronesi e il Cardinale Matteo Maria Zuppi, conduce Monica Maggioni. L'ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria via email, con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.

LA TRAMA

Milano-Roma, luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare Margherita, 14 anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, 18enne ribelle, è ormai lontano. La madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all'agenzia di stampa Stefani, accudisce con devozione personale e politica il fascistissimo presidente Morgagni. Padre e figlio sono nemici. Nemici che si vogliono bene. Ma nemici. Margherita è smarrita, la paura che tracima dal cuore. Intanto arrivano giorni decisivi per il destino dell'Italia: la convinzione che la città eterna, con i suoi simboli, sia intoccabile va in frantumi. E luglio, il sole riscalda le strade, ma all'improvviso il cielo si oscura.

A San Lorenzo piovono bombe. Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l'uno contro l'altro. In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La storia corre veloce e mette tutti con le spalle al muro. E in ogni casa italiana è il momento della scelta.

Walter Veltroni racconta di generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi. Perché solo quando i figli affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi il buio alle spalle, aprire porte e finestre al futuro.

